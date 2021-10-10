هل اكتساب مناعة طبيعية من الإصابة بكورونا يغني عن التطعيم باللقاح؟ متحدث الصحة يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضح متحدث الصحة د.محمد العبد العالي، الفرق بين التطعيم بعد التعافي من "كوفيد - 19"، مقارنة بالمناعة الطبيعية دون تطعيم.

وقال "العبد العالي"، إن هناك مفهوما خاطئا لدى البعض بأن اكتساب مناعة طبيعية بعد التعافي من الإصابة بكوفيد، يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل استكمال تحصينه بالجرعة الثانية.

وأضاف: "المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست أبدا بنفس مستوى المناعة التي يمكن الحصول عليها بتلقي اللقاحات، واستكمالها بالجرعتين، لذلك مهم جدا تلقي جرعتي اللقاح بشكل مباشر وسريع، وهي متاحة بعد التعافي مباشرة".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547591 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمّ تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536626 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8754 حالة.

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