أخبار السعودية اليوم.. 59 إصابة جديدة بكورونا.. وضبط مواطن تحرش بامرأة

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأحد، الموافق 10أكتوبر 2021 منها: 59 إصابة جديدة بكورونا، وضبط مواطن تحرش بامرأة في مكان عام.

59 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547591 حالة.

ضبط مواطن تحرش بامرأة في مكان عام

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر تحرش لفظيًا بامرأة في أحد الأماكن العامة بما يتنافى مع الآداب العامة، ونشر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.

وزارة التعليم تحدِّد موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

أعلنت وزارة التعليم ميعاد إجازة نهاية أسبوع مطولة والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 11/3/1443هـ، والتي تستمرّ حتى الإثنين الموافق 12/3/1443هـ.

تفاصيل الدفعة 47 لدعم حساب المواطن لشهر أكتوبر

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، تفاصيل إيداع الدعم المخصص للدورة 47 من دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر.

هل يمكن استخدام جواز السفر حال عدم تطابق البيانات مع «أبشر»؟

أكَّدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنَّ عدم تطابق الاسم بين منصة "أبشر" وجواز السفر يخالف النظام ويصبح معه الجواز غير صالح للاستخدام.

مصادرة 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر من قطع غيار السيارات

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المسفلة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، وبمشاركة الدوريات الأمنية، حملة على المنشآت في حي النكاسة العشوائي، وسوق الخالدية العشوائي، وحارة الأشراف، وحوش بكر.

«تقويم التعليم» تعتمد 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجًا أكاديميًا

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجًا أكاديميًا، خلال الربع الثالث من العام2021م.

إيداع معاشات الضمان الاجتماعي

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مبلغ معاشات شهر ربيع الأول لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

الضمان الصحي يطلق حملة توعية ضد الاحتيال

يستعد مجلس الضمان الصحي، بالتعاون مع النيابة العامة، لإطلاق حملة التوعية الثانية للحدّ من ممارسات الاحتيال والإهمال وإساءة استخدام وثائق التأمين الصحي ومنافعها.

افتتاح جسر الملك خالد في سكاكا

افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم الأحد، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

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