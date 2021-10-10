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بالفيديو.. «السديس» يكشف أول أمر للملك عبدالعزيز عندما جاء مكة

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الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن أول ما أمر به الملك عبدالعزيز عندما جاء مكة هو توسعة الحرمين الشريفين.

وأضاف وفقا لـ«الإخبارية»: «جاء الملك عبدالعزيز لمكة والحرم أول ما كان مساحة محدودة فأمر رحمه الله أول ما أمر بتوسعة الحرمين الشريفين، إلى أن وصلت لهذه التوسعات التاريخية العملاقة الاستثنائية في التاريخ المعاصر».

وتابع الشيخ السديس «هذا من فضل الله عز وجل على المملكة العربية أن منّ الله على ولاة أمرها أن يكون لكل واحد منهم بصمة وأثر في خدمة الحرمين الشريفين».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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