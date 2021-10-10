بالفيديو.. «السديس» يكشف أول أمر للملك عبدالعزيز عندما جاء مكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، إن أول ما أمر به الملك عبدالعزيز عندما جاء مكة هو توسعة الحرمين الشريفين.

وأضاف وفقا لـ«الإخبارية»: «جاء الملك عبدالعزيز لمكة والحرم أول ما كان مساحة محدودة فأمر رحمه الله أول ما أمر بتوسعة الحرمين الشريفين، إلى أن وصلت لهذه التوسعات التاريخية العملاقة الاستثنائية في التاريخ المعاصر».

وتابع الشيخ السديس «هذا من فضل الله عز وجل على المملكة العربية السعودية أن منّ الله على ولاة أمرها أن يكون لكل واحد منهم بصمة وأثر في خدمة الحرمين الشريفين».

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