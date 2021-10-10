أمطار متوقعة على 5 مناطق خلال الأيام المقبلة

وكان المركز قد أصدر عددا من التنبيهات اليوم بسقوط الأمطار على عدد من مناطق ومدن المملكة ضمت جازان وعسير والباحة والطائف.
وعلى مستوى درجات الحرارة سجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة أعلى درجات الحرارة المسجلة بواقع 42 و 41 درجة مئوية على التوالي في حين بدأت البرودة تظهر بشكل واضح على مرتفعات عسير حيث سجلت السودة أقل درجة حرارة في المملكة بواقع 16 درجة.
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