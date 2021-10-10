وظائف | الصحة تعلن عن وظائف لبرنامج فني رعاية مرضى

أعلنت وزارة الصحة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح بوابة القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى" وذلك من اليوم الأحد 2021/10/10 وحتى يوم الجمعة 2021/10/22.

وللإطلاع على تفاصيل البرنامج والتقديم يمكن زيارة هذا الموقع https://ha.edu.sa/ar/careers

ويؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

ويسهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.