شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يناقش سبل تعزيز التعاون مع نظيره اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد الموساي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان وعدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

واطلع الضيف على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي، في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.

وقال الشيخ المعجب، إن زيارة النائب العام اليمني تأتي في إطار التنسيق المستمر مع أجهزة النيابة العامة في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا التي تهم الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين.

فيما أعرب النائب العام بالجمهورية اليمنية من جانبه عن رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين السعودية واليمن، مشيداً بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة أعمالها كافة عبر نظامها الإلكتروني.