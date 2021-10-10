، متحدث "الصحة": المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - "العبدالعالي" يحذر من مفهوم خاطئ يتداول لدى البعض قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ولله الحمد، وبخاصة في المملكة التي تسجل ولله الحمد تراجعًا كبيرًا وانخفاضًا في تسجيل الحالات وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، لافتاً النظر إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليوناً و300 ألف جرعة، كما استكمل التحصين ما يقارب 20 مليون شخص.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن هناك مفهوماً خاطئاً لدى البعض، بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة، لديهم مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تماما وغير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدا المتحورات وبخاصة متحور "دلتا"، مؤكداً أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين، ولهذا لا بد من أخذ الجرعتين وهي متوفرة للجميع.

وأضاف: إن 59 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) قد سجلت؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547591) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2220) حالة نشطة، فيما بلغ الحالات الحرجة (139) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (536626) حالة بإضافة (41) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8745) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدتين.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن الهيئة العامة للنقل تسعى لتوفير رحلات آمنة وصحية في مختلف وسائل النقل سواء النقل البري أو البحري أو النقل السككي، موضحاً أن لدينا اليوم أكثر من 750 ألف مستخدم يوميًا لوسائل النقل العام في المملكة، وتشمل الحافلات سواءً في الرحلات بين المدن أو داخلها، أو النقل التعليمي أو السياحي أو سيارات الأجرة أو الرحلات التي تتم عن طريق تطبيقات نقل الركاب، إضافةً إلى ذلك القطارات كقطار الشرق والشمال وأيضًا قطار الحرمين والعبارات بين جازان وفرسان.

ونوه أنه للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمساهمة في الوصول إلى مجتمع آمن وصحي فابتداء من هذا اليوم لن يسمح باستخدامها إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة والمعلنة في موقع هيئة الصحة العامة، ومن أبرزها: اشتراط الحصول على جرعتين والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا قبل استخدام المستفيد للوسيلة، وارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، والتعقيم وتطهير أجزاء الاستخدام المشترك في المركبة مثل مقصورة الركاب ومقابض الأبواب ونحوها، وألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة داخل الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسات الموصى بها وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والآخر.

وأبان أن الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل ستقوم بمتابعة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية، لمساندة الجهود المبذولة من جميع الجهات المختصة للتأكد من امتثال جميع المنشآت المرخصة وتطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية، مشيراً إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي فقد قامت هذه الفرق بأكثر من 90 ألف عملية فحص ميداني، ضبطت خلالها 145 مخالفة للإجراءات الاحترازية.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 05:46 PM "العبدالعالي" يحذر من مفهوم خاطئ يتداول لدى البعض متحدث "الصحة": المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين متحدث "الصحة": المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: "إن المؤشرات الوبائية في المملكة والعالم تواصل الانخفاض ولله الحمد، وبخاصة في المملكة التي تسجل ولله الحمد تراجعًا كبيرًا وانخفاضًا في تسجيل الحالات وهو ما يبشر بأن العالم يتقدم خطوة بخطوة لمواجهة هذا الوباء، لافتاً النظر إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة يتجاوز 43 مليوناً و300 ألف جرعة، كما استكمل التحصين ما يقارب 20 مليون شخص.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن هناك مفهوماً خاطئاً لدى البعض، بأن من يكون لديه مناعة طبيعية أو تعافٍ من إصابة سابقة، لديهم مفهوم بأن هذه المناعة المكتسبة هي من خلال تلك الإصابة بحيث يمكن أن يعول عليها وينتظر عدة أشهر قبل أن يستكمل التحصينات بالجرعة الثانية وهذا مفهوم خاطئ تماما وغير مناسب نتيجة للمستجدات التي حدثت مع هذه الجائحة وتحديدا المتحورات وبخاصة متحور "دلتا"، مؤكداً أن المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين، ولهذا لا بد من أخذ الجرعتين وهي متوفرة للجميع.

وأضاف: إن 59 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) قد سجلت؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (547591) حالة، كما بلغ عدد الحالات النشطة (2220) حالة نشطة، فيما بلغ الحالات الحرجة (139) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بمشاركة المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (536626) حالة بإضافة (41) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (8745) حالة، بإضافة حالتي وفاة جديدتين.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد أن الهيئة العامة للنقل تسعى لتوفير رحلات آمنة وصحية في مختلف وسائل النقل سواء النقل البري أو البحري أو النقل السككي، موضحاً أن لدينا اليوم أكثر من 750 ألف مستخدم يوميًا لوسائل النقل العام في المملكة، وتشمل الحافلات سواءً في الرحلات بين المدن أو داخلها، أو النقل التعليمي أو السياحي أو سيارات الأجرة أو الرحلات التي تتم عن طريق تطبيقات نقل الركاب، إضافةً إلى ذلك القطارات كقطار الشرق والشمال وأيضًا قطار الحرمين والعبارات بين جازان وفرسان.

ونوه أنه للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمساهمة في الوصول إلى مجتمع آمن وصحي فابتداء من هذا اليوم لن يسمح باستخدامها إلا بعد الحصول على جرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، مشيراً إلى أنه على جميع المنشآت المرخصة لمزاولة أنشطة النقل الالتزام وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة والمعلنة في موقع هيئة الصحة العامة، ومن أبرزها: اشتراط الحصول على جرعتين والتأكد من الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا قبل استخدام المستفيد للوسيلة، وارتداء الكمامة طوال مدة الرحلة، والتعقيم وتطهير أجزاء الاستخدام المشترك في المركبة مثل مقصورة الركاب ومقابض الأبواب ونحوها، وألا يتجاوز عدد الركاب طوال مدة الرحلة داخل الحافلات والعبارات والدرجة السياحية في القطارات عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للحافلة، والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة من خلال اتباع السياسات الموصى بها وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب والآخر.

وأبان أن الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل ستقوم بمتابعة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية، لمساندة الجهود المبذولة من جميع الجهات المختصة للتأكد من امتثال جميع المنشآت المرخصة وتطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية، مشيراً إلى أنه خلال شهر سبتمبر الماضي فقد قامت هذه الفرق بأكثر من 90 ألف عملية فحص ميداني، ضبطت خلالها 145 مخالفة للإجراءات الاحترازية. الكلمات المفتاحية

، متحدث "الصحة": المناعة المكتسبة بعد الإصابة ليست في مستوى المناعة المحصَّلة من أخذ اللقاح واستكماله بجرعتين ،

المصدر : الخليج 365

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