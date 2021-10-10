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محمد بن مسعود - الدمام - كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري، الخميس الماضي، أعضاء فريق مركز القيادة والتحكم، وعددًا من منسوبي المديرية.
جاء ذلك تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا، وتميُّزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.
كما تم خلال الحفل الذي نظمته إدارة التواصل الداخلي بالمديرية، تكريم طبيب العيون الهندي الدكتور أزهار جنوالا؛ تثمينًا لجهوده وعطائه في خدمة المرضى بمنطقة حائل لمدة تجاوزت 40 عامًا.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 05:39 PM"الشؤون الصحية" بحائل تكرم أعضاء فريق مركز القيادة والتحكم
كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان فالح الشمري، الخميس الماضي، أعضاء فريق مركز القيادة والتحكم، وعددًا من منسوبي المديرية.
جاء ذلك تقديرًا لجهودهم خلال جائحة كورونا، وتميُّزهم في أداء عملهم بكل كفاءة واقتدار.
كما تم خلال الحفل الذي نظمته إدارة التواصل الداخلي بالمديرية، تكريم طبيب العيون الهندي الدكتور أزهار جنوالا؛ تثمينًا لجهوده وعطائه في خدمة المرضى بمنطقة حائل لمدة تجاوزت 40 عامًا.
، "الشؤون الصحية" بحائل تكرم أعضاء فريق مركز القيادة والتحكم ،
المصدر : الخليج 365
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