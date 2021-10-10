- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض اليوم، النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد الموساي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان وعدد من أعضاء النيابة العامة، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واطلع النائب العام بالجمهورية اليمنية على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وقال الشيخ المعجب: "إن زيارة النائب العام اليمني تأتي في إطار التنسيق المستمر مع أجهزة النيابة العامة في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا التي تهم الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين".
فيما أعرب النائب العام بالجمهورية اليمنية من جانبه عن رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين السعودية واليمن، مشيداً بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة أعمالها كافة عبر نظامها الإلكتروني.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 05:33 PM
"الموساي" يؤكد رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين البلدين"المعجب" يناقش مع النائب العام اليمني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مكتبه بالرياض اليوم، النائب العام بالجمهورية اليمنية الدكتور أحمد الموساي والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجع الشلعان وعدد من أعضاء النيابة العامة، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين الجانبين.
واطلع النائب العام بالجمهورية اليمنية على عرض مصور يظهر مدى التقدم في التحول الرقمي في النيابة العامة فيما يتعلق بمكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل الجزائي بشكل عام.
وقال الشيخ المعجب: "إن زيارة النائب العام اليمني تأتي في إطار التنسيق المستمر مع أجهزة النيابة العامة في الدول الشقيقة، مشيراً إلى أن اللقاء كان مثمراً وتناول العديد من القضايا التي تهم الجهازين العدليين في البلدين الشقيقين".
فيما أعرب النائب العام بالجمهورية اليمنية من جانبه عن رسوخ علاقات التعاون والتنسيق النيابي بين السعودية واليمن، مشيداً بتجربة النيابة العامة السعودية في إدارة أعمالها كافة عبر نظامها الإلكتروني.
، "المعجب" يناقش مع النائب العام اليمني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المعجب" يناقش مع النائب العام اليمني سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.