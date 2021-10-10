محمد بن مسعود - الدمام - سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2023761 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22563 حالة، فيما سجلت 3531 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1945366 حالة. 10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 05:34 PM خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1652 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1652 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بكورونا سجل العراق خلال الساعات الـ24 الماضية 1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 2023761 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 22563 حالة، فيما سجلت 3531 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1945366 حالة. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. العراق يسجل 1652 إصابة جديدة و26 حالة وفاة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365

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