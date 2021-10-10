أبرز 5 أسئلة لـ«أبشر» أهمها عن إصدار سجل الأسرة للمتزوج حديثًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت منصة «أبشر»، الرائدة في الخدمات الإلكترونية بالمملكة، عن طريقة إصدار سجل الأسرة للمتزوج حديثًا من خلال المنصة.

وجاء ذلك من خلال توضيح «أبشر» لأبرز الأسئلة التي وردتها بخصوص خدمات المنصة الأسبوع الماضي، حيث أوضحت أنَّه يتم إصدار سجل الأسرة للمتزوج حديثًا من خلال الدخول على حسابك في منصة أبشر ثم اختيار خدماتي وبعدها خدمات، ثم الأحوال المدنية، ثم لإصدار سجل الأسرة.

وأشارت إلى أنَّ ذلك لا يتطلب زيارة فروع الأحوال المدنية ويتم توصيل الوثائق للعنوان الوطني «سبل».

وبشأن تجديد الجواز السعودي، أكَّدت لسائل عن قدرته على تجديد الجواز من خلال منصة أبشر أنه يجوز ذلك طالما كان عمره يتجاوز 21 عامًا.

وحول تأشيرة الخروج والعودة أجابت المنصة على سؤال عن (هل يلزم تجديد الإقامة لعمل تأشيرة خروج وعودة لعاملة منزلية عبر أبشر؟)، لتؤكد أنَّ الإقامة يجب أن تكون سارية الصلاحية لعمل تأشيرة خروج وعودة.

وبالنسبة للاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر، أوضحت- ردًا على السؤال- أنه يمكن ذلك من خلال الدخول على حسابك في المنصة ثم اختيار المركبات ثم استعلامات، ثم استعلام المركبات المحجوزة.

كما أوضحت- ردًا على سؤال آخر- أنه يمكن إلغاء تأشيرة الخروج والعودة بعد إصدارها لتعذر السفر عبر منصة «أبشر»، من خلال الدخول على حسابك في المنصة ثم اختيار العمالة، ثم خدمات، ثم التأشيرات، مع ملاحظة أن رسوم التأشيرة غير مستردة بعد الإلغاء.

وتقدم منصة أبشر كل الخدمات في وزارة الداخلية السعودية، للمواطنين والمقيمين، بشكل سريع ومن دون حاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمات، وذلك بما يضمن اختصار أوقات المستفيدين وجهدهم وتقديم الخدمات وفق أرقى المعايير المطلوبة.

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