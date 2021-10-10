الصحة: 59 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 59 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 547591 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمّ تسجيل 41 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 536626 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8754 حالة.

يذكر أن بيانات وزارة الصحة أظهرت في وقت سابق، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى (43,005,217) جرعة، منها (23,578,950) جرعة أولى، و(19,426,267) جرعة ثانية، فيما بلغ عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن (1,666,333) شخص.

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