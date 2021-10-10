وزارة التعليم تحدِّد موعد الإجازة المطولة للعام الدراسي 1443هـ

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم ميعاد إجازة نهاية أسبوع مطولة والتي تبدأ يوم الأحد الموافق 11/3/1443هـ، والتي تستمرّ حتى الإثنين الموافق 12/3/1443هـ.

وتعتبر عطلة نهاية الأسبوع الممتد هي عطلة جديدة، حيث أدرجتها وزارة التعليم بوضعها في العام الدراسي الجديد 1443 هـ.

وتكون مدة الإجازة المطولة التي أعلنت عنها وزارة التعليم من أربعة إلى ثلاثة أيام، حيث يتمّ إضافة يوم أو يومين إلى إجازة عطلة نهاية الأسبوع السبت والجمعة.

وكانت وزارة التعليم أعلنت عن بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1443 هـ في 21 1/1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021.

البرتوكولات الوقائية للعودة إلى المدارس

وكان وزير التعليم دكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أصدر البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة التعليم حضورياً، والمبلّغة من قبل «وقاية»، وذلك للعمل بموجبها، ومتابعة تنفيذها من جميع قطاعات التعليم والتدريب المختلفة الحكومية والأهلية.

وتضمنت البروتوكولات الوقائية اشتراط حصول جميع الطلاب والطالبات ممن أعمارهم (12) عاماً فأكثر، في جميع المراحل التعليمية على التحصين بجرعتين من اللقاح للحضور للمنشآت التعليمية.

والتقيّد بأن طلاب التعليم الجامعي والتدريب غير مكتملي التحصين بجرعتين لن يسمح لهم بالحضور، وسيتم إيقاف تسجيلهم ويعتبرون متغيبين حتى استكمال الجرعة الثانية، وفقا لوزارة التعليم.

ويُشترط لطلبة التعليم العام لمن أكمل (12) سنة ميلادية، الحصول على جرعتين للحضور للمنشآت التعليمية، ومن لم يتمكن التحصين بجرعتين سيتم اعتباره متغيبًا حتى استكمال التحصين بجرعتين، وفقا لوزارة التعليم.

وتطبيق قواعد السلوك والمواظبة المحدثة لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية المعتمدة من الوزارة على طلبة التعليم العام الحكومي والأهلي، وفقا لوزارة التعليم.

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