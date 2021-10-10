توضيح من حساب المواطن بشأن صرف دعم أكتوبر

الرياض - محمد عبدالله - بدأ برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، إيداع الدعم المخصص للدورة 47 لشهر أكتوبر وسيستمر حتى نهاية اليوم.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه بإمكان المستفيدين التوجه إلى البوابة والتأكد من حالة الدفعة عن طريق «تسجيل دخول، الدفعات المالية».

كانت نتائج الأهلية للدورة الـ47 (شهر أكتوبر 2021)، قد صدرت منذ عدة أيام، ويمكن التحقق منها من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني، إنَّه تمّ إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية خلال الربع الثالث من عام 2021م.

شروط الأهلية في حساب المواطن

في السياق ذاته، أوضح برنامج حساب المواطن شروط الأهلية لاستحقاق الدعم المالي وهي كالتالي:

أولًا: شروط الجنسية، بحيث يكون المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية، ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل، وزوج المواطنة وأبناؤها، وزوجة المواطن.

ثانيًا: معيار الإقامة، بحيث يكون المستفيد الرئيس مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج، وألا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو السجون.

ثالثًا: توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، بحيث تتطابق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.

إضافة تابع في حساب المواطن

وكان برنامج حساب المواطن قد أكد أنه لا يلزم تقديم اعتراض بعد إضافة التابع إلى حساب المستفيد الرئيسي، مشيرًا إلى أنه تتم إضافة التابع من خلال البوابة الإلكترونية وليس التطبيق.

وأضاف البرنامج أنه لا يمكن إضافة تابع من خلال التطبيق، ويمكن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية من خلال الرابط التالي «اضغط هنا»، عبر الخطوات التالية (تفاصيل الطلب - بيانات التابعين) ثم إضافة التابعين ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ).

اقرأ أيضا:

حساب المواطن يحدد موعد صرف دعم شهر أكتوبر

إيداع دعم دفعة أكتوبر في حسابات المستفيدين خلال ساعات