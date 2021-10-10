أمانة جدة تحدِّد شروط ومتطلبات الالتحاق ببرنامج التدريب التعاوني

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت أمانة محافظة جدة خدمة التدريب التعاوني لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعات بتقديم طلب التدريب في مختلف المجالات الوظيفية، وذلك من خلال منصّة التوظيف والتدريب.

وأوضحت أمانة جدة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّ برنامج التدريب التعاوني ضمن المسؤولية الاجتماعية والمهنية في أمانة محافظة جدة.

ويهدف برنامج التدريب التعاوني إلى رفع مستوى المعرفة والمهارة لدى كفاءات الوطن من طلبة الجامعة وتمكينهم من تطبيق الدراسات الأكاديمية في بيئة العمل الفعلية، وفقا لأمانة محافظة جدة.

شروط ووثائق برنامج التدريب التعاوني

وحدَّدت أمانة جدة شروط القبول في برنامج التدريب التعاوني والتي تتمثل فيما يلي:

1-أن لا يقل المعدَّل عن جيد في الفصل الدراسي الحالي.

2-أن لا يكون المتقدم قد تخرج وحقق متطلبات برنامج التحقيق التعاوني.

3-اجتياز المقابلة الشخصية إن تطلب ذلك.

4-أن يكون المتدرب سعودي/ سعودية الجنسية.

5-أن يكون الطالب متفرغا من الدراسة خلال مدة التدريب التعاوني.

كما أوضحت أمانة محافظة جدة الوثائق المطلوبة للتقديم في برنامج التدريب التعاوني والتي تتمثل فيما يلي:

1-الصورة الشخصية.

2- صورة بطاقة الأحوال.

3-خطاب تدريب رسمي من الجامعة متضمنًا المدة أو الساعات التدريبية المقررة.

4-إثبات التقدير الجامعي للطالب.

5-السيرة الذاتية.

وأكَّدت أمانة محافظة جدة عبر حسابها الرسمي أن التسجيل للالتحاق ببرنامج التدريب التعاوني يكون من خلال موقع التوظيف والتدريب لأمانة محافظة جدة.

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