هل يمكن استخدام جواز السفر حال عدم تطابق البيانات مع «أبشر»؟ «الجوازات» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - أكَّدت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنَّ عدم تطابق الاسم بين منصة "أبشر" وجواز السفر يخالف النظام ويصبح معه الجواز غير صالح للاستخدام.

وقالت "الجوازات السعودية"، عبر حسابها على "تويتر"، إنَّ التعليمات تشترط مطابقة البيانات المسجلة في الحاسب الآلي مع ما هو مدون في جهاز السفر.

جاء ذلك في رد "الجوازات السعودية"، على استفسار مواطن قال فيه: "زوجتي زوجة مواطن، وعندها إقامة سارية وتم تحديث جواز سفرها بنجاح عن طريق (أبشر)، لكن اسم اللقب اللي في الجواز الجديد تغير إلى اسم عائلتي.. هل هناك أي إشكالية من حيث السفر الخروج والعودة".