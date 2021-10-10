مصورون أمريكيون وسعوديون يعرضون صورًا أيقونية بالمعرض الفوتوغرافي المتجول

الرياض - محمد عبدالله - تفتتح بعثة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، معرضًا دوليًا مشتركًا، لأعمال عدد من المصورين الأمريكيين والسعوديين، وذلك بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون (SASCA).

ويقام المعرض في مقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر، ثم ينتقل بعد ذلك للعرض في مقر الجمعية في كل من القصيم والدمام والمجمعة والأحساء، وذلك بعد النجاح الذي حققه المعرض الذي أقيم في مدينة جدة في الفترة من 19 إلى 29 أغسطس.

ويضم المعرض الفوتوغرافي 48 صورة لفنانين أمريكيين وسعوديين، تجسد أبرز المواقع الأليقونية والثقافية في المملكة والواليات المتحدة، حيث ترصد هذه الصور المناظر الطبيعية والمعالم الأثرية والتاريخية والمدنية في كلا البلدين.

كما يضم المعرض صوراً لمعالم شهيرة، منها مسرح شيكاغو الأسطوري، وجسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو، والكثبان الرملية الذهبية في الربع الخالي، والتي تتباين مع الرمال الحمراء في صحراء أريزونا.

يأتي هذا المعرض ضمن جهود البعثة الأمريكية لتعزيز التبادل الفني والثقافي بين الواليات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، إذ تمتد العلاقة بين البلدين لأكثر من 70 عامًا.