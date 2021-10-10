ضبط 7 مخالفين لنظام الإقامة ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال

الرياض - محمد عبدالله - صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن القبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية البنجلاديشية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، ارتكبوا جريمة المتاجرة بشرائح الاتصال المسجلة بأسماء مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من متاجر بمدينة الرياض غطاءً لممارسة نشاطهم.

وضبط بحوزتهم (1461) شريحة و(4) أجهزة قارئ بصمة ومبالغ مالية، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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