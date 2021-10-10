شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة المملكة.. بدء أعمال الاجتماع السابع للسياحة العربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت اليوم أعمال الاجتماع السابع للجنة الفنية للسياحة العربية بمقر جامعة الدول العربية برئاسة أخصائي التعاون الدولي بوزارة السياحة نايف موسى المطيري، وبمشاركة ممثلي وزارات السياحة في الدول العربية.

وأوضحت مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية الدكتورة دينا الظاهر في تصريح لها اليوم أن اللجنة تناقش على مدى يومين عددًا من الموضوعات منها برنامج تدريب الكوادر البشرية في القطاع السياحي بالدول العربية، ومقترحًا لعقد مؤتمر وزاري سياحي عربي صيني، وإنشاء آلية للتعاون العربي الصيني لإعداد مسودة مذكرة تفاهم شاملة بين المجلس الوزاري العربي للسياحة ووزارة الثقافة والسياحة الصينية لتكون الأساس الذي يتم العمل عليه، لإعداد الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين الجانبين وحسب الإجراءات النظامية المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة.

وأشارت إلى أن اللجنة تبحث أيضًا مقترحين مقدمين من الهيئة العامة للسياحة بليبيا لإعداد "دليل للسياحة الميسرة" (سياحة ذو الاحتياجات الخاصة) ومشروع بيت التراث الإنساني" (الملاذ الآمن للمقتنيات الإنسانية المحلية) والذي يهدف للحفاظ على موارد التراث التاريخي والفني الليبي بصورة فعالة ومستدامة.

ونوهت الظاهر إلى أن اللجنة تناقش أيضًا ثلاثة مقترحات مقدمة من وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالجزائر حول "الابتكار السياحي والسياحة الذكية" و"دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة"، و"تعزيز ثقة المستهلك – السائح العربي"، كما تناقش بندًا حول مبادئ عامة عربية لتوحيد إجراءات تسجيل واعتماد اللقاحات واستخدامها بين الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع التوصيات التي تصدر عن اللجنة الفنية للسياحة العربية إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة في دورته القادمة ديسمبر المقبل للنظر في إقرارها والعمل بموجبها.