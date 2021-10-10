شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان : 391 مستفيدًا خلال أسبوع من الخدمات الطبية في «حجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة خدماتها الطبية لـ 391 مستفيدًا، خلال الفترة من 23 حتى 29 سبتمبر 2021م.

وراجع عيادة الباطنية 94 مستفيدًا، وعيادة الطوارئ 124 فردًا، وعيادة الصحة الإنجابية 18 حالة، وقسم الجراحة والتضميد 13 مستفيدًا، كما راجع عيادة علاج الأمراض الجلدية والفطريات48 مريضًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 94 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.

وفي الخدمات المرافقة صُرفت الأدوية لـ391 فردًا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 108 مرضى، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.