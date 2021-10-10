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أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية؛ منها أكثر من 18 مليون جرعة ثانية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة بـ #كورونا ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات.
وتابع: يجب على المتعافين من #كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 03:54 PM
محمد العبدالعالي: أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعوديةمتحدث "الصحة": يجب على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين واستكمال التحصين
أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن أكثر من 43 مليون جرعة من لقاحات كورونا تم إعطاؤها في السعودية؛ منها أكثر من 18 مليون جرعة ثانية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: المناعة المكتسبة بعد الإصابة بـ #كورونا ليست بمستوى المناعة المتحققة باللقاحات.
وتابع: يجب على المتعافين من #كورونا تلقي الجرعتين من اللقاحات واستكمال التحصين.
، متحدث "الصحة": يجب على المتعافين من كورونا تلقي الجرعتين واستكمال التحصين ،
المصدر : الخليج 365
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