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الأمم المتحدة: وصول 2769 مهاجر إفريقي لليمن في سبتمبر

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محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، وصول 2769 مهاجر إفريقي إلى اليمن، خلال سبتمبر/أيلول المنصرم.

 

وأوردت المنظمة في تقرير، أنه "في سبتمبر 2021، قدرت مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة، أن 2769 مهاجرا دخلوا اليمن، مقارنة بـ 1756 في أغسطس (آب)".

 

وأردفت: "عدد المهاجرين من إثيوبيا، مثّل81 بالمئة من هؤلاء الواصلين إلى اليمن، فيما 19 بالمئة صوماليين".

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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