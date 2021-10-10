«الموارد البشرية» تودع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الأول

الرياض - محمد عبدالله - أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مبلغ معاشات شهر ربيع الأول لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي في حساباتهم البنكية بشكل مباشر لتحسين ظروفهم المعيشية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أنّ إيداع معاش الضمان الاجتماعي اشتمل الإيداع على المعاش الأساسي المساعدات النقدية للغذاء وتسديد فواتير الكهرباء.

خطوات التقديم على معاش الضمان الاجتماعي

وكانت وزارة الموارد البشرية حددت عبر موقعها الإلكتروني، نحو 5 خطوات للتقديم على معاش الضمان الاجتماعي تتمثل فيما يلي:

1-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.

2-يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

3- يجب أن يقوم المستفيد بإنشاء ملف شخصي له في حال كان مستفيدًا جديدًا لأول مرة وتعبئة البيانات اللازمة:

-البيانات الشخصية

-بيانات العنوان والتواصل

-بيانات الحساب البنكي

-الإفصاح عن الدخل

4- في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملء بيانات الطلب؛ وهي:

-بيانات العائل (إن وجدت)

-بيانات الدخل

-بيانات الأسرة

-بيانات الحساب البنكي

-إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها.

5-يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من طلباتي حتى يتم اتخاذ قرار فيه.

الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي

وأوضحت الوزارة أنَّه يستحق معاش الضمان الاجتماعي كل من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى، والأسرة الغير معولة وتشمل: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة المدمن على المخدرات.

وكذلك المرأة التي بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات، وأيضا الأيتام ويشملون: يتيم متوفى الأب، ويتيمة متوفى الأب، ويتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/الأبوين.

وأكد الموارد البشرية أنه يُسمح لحاملي بطاقات التنقل التقديم على حيثية يتيم متوفى الأب وحيثية يتيمة متوفى الأب.

وأضافت الوزارة أنه يمكن متابعة حالة طلب معاش الضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل الدخول في بوابة الخدمات الإلكترونية ثم اختيار «طلباتي».

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