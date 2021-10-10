طقس الخليج اليوم.. أمطار على السعودية وغائم في الإمارات وحار في الكويت

الرياض - محمد عبدالله - ترصد «صحفية عاجل»، اليوم الأحد، حالة الطقس في الخليج اليوم، حيث يكون الطقس معتدلا وصافيا على كل من الإمارات والكويت والبحرين، بينما تتساقط الأمطار في السعودية.

طقس السعودية

وأوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة، في تقريره عن طقس السعودية اليوم أن هناك نحو 5 مناطق في المملكة من المتوقع أن تتعرض إلى سحب رعدية ممطرة غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

وأضاف الأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتد الى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وفقا لتقرير الأرصاد عن طقس السعودية اليوم.

طقس الإمارات

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الإمارات اليوم صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.

ووفقا لوكالة الأنباء الإمارتية فإن طقس الإمارات من المتوقع أن يكون رطبا ليلاً حتى صباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شرقاً وشمالاً، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة غرباً.

طقس الكويت

بينما توقعت إدارة الأرصاد الجوية التابعه لهيئة الطيران المدنى بالكويت أن يكون طقس الكويت اليوم حارا إلى مائل للحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة، حيث يكون حارا نهارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12- 40 كم/ساعة.

ورجحت أن يكوت طقس الكويت اليوم معتدلا ليلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12- 35 كم/ساعة.

طقس البحرين

وتوقع موقع «طقس العرب» أن طقس البحرين اليوم سيكون صافيا بالنهار وتكون درجة الحرارة العظمى 35°م وهي مشابهة ليوم أمس، سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي مشابهة لليلة أمس.

طقس قطر

وبالنسبة لقطر، فإن إدارة الأرصاد الجوية التابعة للهيئة العامة الطيران المدني توقعت عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» أن طقس قطر اليوم يشهد أجواء حارة نهاراً مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق ومعتدلة ليلاً.

وستكون الرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة مع هبات تصل إلى ٢٧ عقدة على بعض المناطق نهاراً، ويستمر التحذير البحري برياح قوية مع أمواج عالية حتى الليل.

طقس سلطنة عمان

أما بالنسبة لسلطنة عمان، فإن المديرية العامة للأرصاد الجوية بعمان أوضحت طقس عمان اليوم سيكون صحوا إلى غائم جزئيا على محافظة ظفار وصحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب المنخفضة والضباب في الصباح الباكر على أجزاء من سواحل بحر العرب وبحر عمان.

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