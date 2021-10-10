افتتاح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

الرياض - محمد عبدالله - افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم الأحد، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقبال الأمير لدى وصوله المشروع، أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومسؤولي الأمانة.

واستمع أمير الجوف إلى شرح من المهندس الشرعان عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 مترًا، ويشتمل على مسارين للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة - مسار في كل اتجاه - ليصل العرض الكلي للطريق لأكثر من 39 مترًا، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً .

ونوه أمير المنطقة بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات للمواطنين ،موجهاً مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدد دون تأخير ووفق أفضل المواصفات.

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