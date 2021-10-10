آخر فيديو للشيخ صالح الشمراني ينتشر بتويتر.. ومغردون يتداولون وصيته

الرياض - محمد عبدالله - تصدر وسم "وفاة الشيخ صالح الشمراني"، قائمة الأكثر تداولاً على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالسعودية، بعد ساعات من وفاة إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض.

ونعى رواد "تويتر" الشيخ الراحل، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته، فقال أحدهم: "رحمك الله يا أبا عاصم رحمة الأبرار"، وقال آخر: "بقدر ما يحزن الإنسان على ألم فقده بقدر ما يسر عند قراءة مثل هذه الدعوات الطيبات ولا سيما أنه من الأخوة الأخيار، الذين سمو واعتلوا بأخلاقهم؛ فكان نعم القدوة للجميع؛ نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحداً.. فاللهم ارحمه برحمتك وأسكنه فسيح جنتك".

وقال ثالث: "جميل أن تموت ويبقى لك أعمال جارية بعد موتك، تكسب فيها أجر وأنت بقبرك، وتكون هذه الأعمال سبب في دعاء الناس لك، والله يجعلها سببا في رفعة درجاتك في الآخرة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه".

وسرد عدد من المغردين مناقب الشيخ صالح الشمراني، فقال أحدهم: "اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه واجعل ما أصابه تكفيراً لذنوبه.. فقد كان نعم الرجل وكنت من سكان حي الروابي بالرياض، حيث أسكن قريبا من مسجد الشيخ وهو مسجد المنيع، فقد كان إماماً وخطيباً له وكنت أحب الصلاة خلفه لجمال صوته رحمه الله فرحمك الله ياشيخ صالح".



وتداول آخرون، آخر مقطع فيديو نشره الشيخ "الشمراني"، عبر حسابه على "تويتر"، وهو يقرأ بصوت عذب خلال إحدى الصلوات بالمسجد، قوله تعالى من سورة الأنعام: "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ ۖ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ".

وكان "الشمراني"، علق على مقطع الفيديو قائلاً: "أقسم بالله إنه من خير ما تستفتح به يومك بعد ما افترض الله عليك.. فتدبر وتذكر".

كما تداول رواد "تويتر"، تدوينته الأخيرة في أغسطس الماضي، والتي حث من خلالها متابعيه على نشر 10 سور من القرآن الكريم سجلها بصوته خلال صلاة التراويح العام الماضي، وأكدوا أنها كانت بمثابة وصيته الأخيرة قبل وفاته.

وكتب "الشمراني": "السلام عليكم.. تم تنزيل ١٠ سور لمحبكم في اليوتيوب من سورة الأنبياء- الروم من تراويح العام الماضي ١٤٤٣.. من أحب استماعها فليكتب في البحث (سورة.. صالح الشمراني) وتطلع لك، وساهم في نشرها نفعني الله وإياكم بالقران العظيم.. الله يتقبل منا ومنك".

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