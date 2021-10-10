بالفيديو.. «الأمن الدبلوماسي» يضبط عددًا من المخالفات للإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد عبدالله - واصلت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة.

ونشر حساب "سناب الداخلية"، مقطع فيديو يوثّق جهود الأمن الدبلوماسي في رصد عددٍ من المخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية بالأماكن العامة.

وأظهر الفيديو ضبط عدد من المخالفات، بينها عدم ارتداء الكمامات في مكان عام والتدخين في أماكن غير مخصصة لذلك، وتمّ تحرير المخالفات مع التنبيه بعدم تكرارها حفاظًا على حياتهم وحياة الآخرين.

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