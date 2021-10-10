وفاة الشيخ صالح الشمراني إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - توفي الشيخ صالح الشمراني، إمام وخطيب جامع المنيع بالرياض، أمس السبت، بعد معاناة مع المرض.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ الراحل، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكانت آخر تدوينة نشرها "الشمراني"، عبر حسابه على "تويتر"، مطالبته متابعيه بنشر 10 سور من القرآن الكريم بصوته من صلاة التراويح العام الماضي.

وكتب "الشمراني": "السلام عليكم.. تم تنزيل ١٠ سور لمحبكم في اليوتيوب من سورة الأنبياء- الروم، من تراويح العام الماضي ١٤٤٣ من أحب استماعها فليكتب في البحث (سورة.... صالح الشمراني)، وتطلع لك وساهم في نشرها نفعني الله وإياكم بالقران العظيم.. الله يتقبل منا ومنك".