السعودية | أمين الشرقية يكشف تجهيزات الأمانة لتصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أمين الشرقية يكشف تجهيزات الأمانة لتصريف مياه الأمطار للموسم 1443هـ والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

أكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، جاهزية عدد من المشاريع الخاصة بتشغيل شبكات محطات تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، وذلك ضمن خطة اعتمدتها الأمانة لمواجهة موسم الامطار للعام 1443هـ.

وأوضح أمين المنطقة الشرقية في بيان صحافي أن الخطة تضمنت كافة الاستعدادات ومتابعة درجة جاهزية كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، وتخفيض منسوب المياه الجوفية، وإجراءات الصيانة الدورية لمنافذ التصريف في الأنفاق والجسور والقنوات، وإزالة أي عوائق فيها، وتجهيز كافة الآليات والمعدات وفرق العمل الميدانية؛ لتلافي أخطار الحالات المطرية والسيول الناتجة عنها في جميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وذلك وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقا، والتي تتضمن بيانات دقيقة عن المواقع الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأضاف أن الأمانة تمتلك شبكة تصريف مياه أمطار كبيرة وموزعة بشكل جيد على أغلب الأحياء، وتصل نسبة التغطية بشبكة تصريف مياه الأمطار حوالي 60 % في حاضرة الدمام؛ مما يمكنها من القيام بواجباتها بشكل مناسب بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة للتحضير والتجهيز والمتابعة عن طريق المشاريع المتتابعة في مجال تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية.

وأكد أن أطوال الشبكات الرئيسية والفرعية التي بلغت ( 1.053.000 ) متر طولي، تتراوح بأقطار من ( 3000 – 150 ) ملم، وعدد المانهول (غرف التفتيش) على الشبكات ( 12.790 ) وأيضا مصائد بإجمالي ( 17.093 ) مصيدة، كما بلغت أطوال خطوط الطرد الناقلة للمياه من المحطات إلى الخليج (148.426) متر طولي بأقطار تتراوح بين 700-2200 ملم.

ونوّه معالي أمين الشرقية إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها وهي، مشروع تصريف مياه الأمطار في عدة أحياء بالدمام، حيث يخدم المشروع أحياء (بدر وأحد، حي النور، الخالدية، ثقب أفقي بشارع عمر بن الخطاب؛ لتفعيل شبكات ومحطة حي الضباب، وحدات ضخ بالخالدية وشارع الأشرعة بالشاطئ، وحي الواحة لتفعيل الشبكات المنفذة، وشبكات انحدار بنفق تقاطع شارع الأمير محمد بن فهد مع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، وخط طرد قطر 1400 ملم؛ لرفع كفاءة محطة بن خلدون )، بالإضافة لمشروع تصريف مياه الأمطار م11 ج1 بالدمام المرحلة الأولى وهي خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى الخليج العربي بطول 16.885 كم تقريباً، وذلك كمرحلة أولى لخدمة أحياء طيبة والندى والفاخرية.

وتابع: “كما تم الانتهاء من مشروع تصريف مياه الأمطار م9ج4 بالدمام، حيث يخدم أحياء (الشاطئ، مواقع بحي بدر، الخالدية الجنوبية، حي الخالدية الشمالية، محطة ضخ بحي الشاطئ)، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار م9ج2 بالدمام، والذي يخدم أحياء النزهة والفردوس، وكذلك مشروع تصريف مياه الأمطار بحي الضباب وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة استيعابيه ( 25.782 م3 / ساعه ) ويخدم حي الضباب والأحياء المجاورة، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بضاحية الملك فهد بالدمام وهي خط طرد قطر 1800 ملم من ضاحية الملك فهد بالحي الخامس، مرورا بحي النابية وحتى الخليج العربي بطول 14300 كم تقريباً .

وأشار معاليه إلى مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد بالدمام وهي خط طرد قطر 1800 ملم من ضاحية الملك فهد من الحي الثاني والسادس وحتى الخليج العربي بطول 10300 كم تقريباً.

ولفت المهندس الجبير إلى المشاريع الجاري الانتهاء منها وسيتم دخولها الخدمة هذا الموسم، وتتمثل في مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثالثة بضاحية الملك فهد بالدمام، وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار في الحي الخامس بقدرة استيعابيه ( 31.400 م3 / ساعه )، ومشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الرابعة بضاحية الملك فهد بالدمام، وهو عبارة عن محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بقدرة استيعابيه ( 25.100 م3 / ساعه) و الشبكات بطول (33.829 ) متر طولي من شبكات الانحدار بالحي الثاني والخامس والسادس بضاحية الملك فهد بأقطار تتراوح (3000 – 150) ملم، وكذلك مانهول عدد (505) مانهول تفتيش و( 725 ) مصائد أمطار، فيما بلغ عدد المحطات (40) محطة بطاقة تصريفية (515.928) متر مكعب بالساعة، وبلغ عدد المضخات الأساسية (190) وعدد المضخات الاحتياطية (34).

وأبان أن جميع البلديات أنهت جميع الاستعدادات لموسم الأمطار بتجهيز معدات وعمالة رفع وسحب مياه الأمطار، وذلك بالعمل المكثف والتركيز على توزيع المعدات والعمالة على نقاط تجمع مياه الأمطار بالشوارع والأحياء السكنية غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، فيما تم وضع خطة عمل للعمل في المناطق غير المخدومة، وتشمل تحديد مواقع تجمع مياه الأمطار وتحديد أولوية العمل وتجهيز وتدريب القوى العاملة في شفط مياه الأمطار، وتجهيز وصيانة معدات وأدوات شفط مياه الأمطار، مؤكداً معاليه أن غرفة العمليات تعمل 24 ساعة للوقوف على أي مستجدات أو تحديات أثناء العمل ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية.