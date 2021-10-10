شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تدشين حقل الزراعة المائية بمشتل القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الصايغ : الزراعة المائية توفر الجهد والمياه بنسبة 70 %

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري حقل الزراعة المائية بمشتل القطيف ، موضحا أن هذا البيت المحمي للزراعة المائية من أوائل البيوت المحمية التي جهزت لغرض الإرشاد والتعليم والتدريب لفرع الوزارة بالشرقية ، ومساحته تبلغ 200 متر مربع تقريبا .

ولفت المشرف على المشروع المهندس محمد الصايغ ، أن هذا الحقل هو إرشادي للمزارعين ، مشيرا أن الزراعة المائية توفر الجهد والمياه بنسبة 60 إلى 70 % من الزراعة التقليدية ، ولا يوجد هدر للمياه بالنسبة لهذه الزراعة .