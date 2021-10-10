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بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة

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محمد بن مسعود - الدمام - عشوائية وبيئة بلا اشتراطات تُقابَل بحزم ومصادرة 20 طنًّا من القطع والمعدات

أسفرت حملة قامت بها أمانة العاصمة المقدسة، بمساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، عن إغلاق عدد من ورش السيارات المخالفة بحي المنصور بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات، فإن الحملة الرقابية نتج عنها إغلاق (5) ورش مخالفة تعمل دون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بإصلاح السيارات داخله بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، ومصادرة 20 طنًّا من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فورًا.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:57 PM

عشوائية وبيئة بلا اشتراطات تُقابَل بحزم ومصادرة 20 طنًّا من القطع والمعدات

بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة
عبدالرزاق البجالي

أسفرت حملة قامت بها أمانة العاصمة المقدسة، بمساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، عن إغلاق عدد من ورش السيارات المخالفة بحي المنصور بمكة المكرمة.

وبحسب المعلومات، فإن الحملة الرقابية نتج عنها إغلاق (5) ورش مخالفة تعمل دون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بإصلاح السيارات داخله بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، ومصادرة 20 طنًّا من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فورًا.

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المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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