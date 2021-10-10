- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أسفرت حملة قامت بها أمانة العاصمة المقدسة، بمساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، عن إغلاق عدد من ورش السيارات المخالفة بحي المنصور بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات، فإن الحملة الرقابية نتج عنها إغلاق (5) ورش مخالفة تعمل دون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بإصلاح السيارات داخله بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، ومصادرة 20 طنًّا من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فورًا.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:57 PM
عشوائية وبيئة بلا اشتراطات تُقابَل بحزم ومصادرة 20 طنًّا من القطع والمعداتبمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة
أسفرت حملة قامت بها أمانة العاصمة المقدسة، بمساندة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة والدفاع المدني وشركة الكهرباء، عن إغلاق عدد من ورش السيارات المخالفة بحي المنصور بمكة المكرمة.
وبحسب المعلومات، فإن الحملة الرقابية نتج عنها إغلاق (5) ورش مخالفة تعمل دون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بإصلاح السيارات داخله بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، ومصادرة 20 طنًّا من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فورًا.
، بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بمساندة شُرَطية.. إغلاق حوش شعبي و5 ورش مخالفة لإصلاح السيارات بمكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.