محمد بن مسعود - الدمام - ستظهر الحالات الأخرى لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر سيتم ظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا وفق التالي: محصّن، تلقى جرعة أولى، لم تثبت إصابته، غير محصّن. وستظهر الحالات الأخرى (مصاب ومخالط وحجر منزلي وحجر مؤسسي) لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة والفئات التي تستوجب الحجر المنزلي والمؤسسي. 10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:52 PM ستظهر الحالات الأخرى لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة "الصحة": تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد 10 أكتوبر "الصحة": تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد 10 أكتوبر أعلنت وزارة الصحة أنه ابتداءً من اليوم الأحد 10 أكتوبر سيتم ظهور حالة التحصين في تطبيق توكلنا وفق التالي: محصّن، تلقى جرعة أولى، لم تثبت إصابته، غير محصّن. وستظهر الحالات الأخرى (مصاب ومخالط وحجر منزلي وحجر مؤسسي) لتبيان الوضع الصحي للحالات المصابة والمخالطة والفئات التي تستوجب الحجر المنزلي والمؤسسي. الكلمات المفتاحية ، "الصحة": تحديث الحالات الصحية في تطبيق توكلنا سيبدأ بعد 10 أكتوبر ،

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