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ارتفعت الصادرات الغذائية السعودية بنسبة 9%؛ لتصل إلى 7.4 مليارات ريال سعودي (1.97 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجاري، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق.
وتُخطط المملكة بشعار "صنع في السعودية"، للعب دور رئيسي في تحقيق خطة إصلاح رؤية المملكة 2030، بمساعدة الجهات المنتجة السعودية، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية؛ مما يؤدي إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65%، وزيادة تصل بنسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالى 50٪ بحلول عام 2030.
يُذكر أن 21 شركة سعودية تشارك حاليًا في المعرض التجاري العالمي الرائد لصناعة الأغذية والمشروبات (أنوجا 2021)، الذي يقام في مدينة كولونيا بألمانيا.
وبدأت الشركات السعودية بعرض منتجاتها المصنوعة محليًّا تحت مظلة برنامج "صنع في السعودية"، في المعرض الذي يستمر إلى 13 أكتوبر الجاري.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:47 PM
مشاركة فاعلة لـ21 شركة محلية بمعرض أنوجا 2021 بألمانياخلال 6 أشهر.. ارتفاع الصادرات الغذائية السعودية إلى 7.4 مليارات ريال
ارتفعت الصادرات الغذائية السعودية بنسبة 9%؛ لتصل إلى 7.4 مليارات ريال سعودي (1.97 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الستة الأولى من هذا العام الجاري، مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق.
وتُخطط المملكة بشعار "صنع في السعودية"، للعب دور رئيسي في تحقيق خطة إصلاح رؤية المملكة 2030، بمساعدة الجهات المنتجة السعودية، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية؛ مما يؤدي إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65%، وزيادة تصل بنسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى حوالى 50٪ بحلول عام 2030.
يُذكر أن 21 شركة سعودية تشارك حاليًا في المعرض التجاري العالمي الرائد لصناعة الأغذية والمشروبات (أنوجا 2021)، الذي يقام في مدينة كولونيا بألمانيا.
وبدأت الشركات السعودية بعرض منتجاتها المصنوعة محليًّا تحت مظلة برنامج "صنع في السعودية"، في المعرض الذي يستمر إلى 13 أكتوبر الجاري.
، خلال 6 أشهر.. ارتفاع الصادرات الغذائية السعودية إلى 7.4 مليارات ريال ،
المصدر : الخليج 365
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