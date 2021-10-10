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أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 23 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 105 مليارات ريال، منها 877 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1058 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 133 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 47%، وشكّل الذكـور المستقلون 53%؛ موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:45 PM
105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب"حساب المواطن": إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر
أودع اليوم الأحد برنامج حساب المواطن، 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السابعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 23 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 105 مليارات ريال، منها 877 مليـون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 77% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1058 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 133 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 47%، وشكّل الذكـور المستقلون 53%؛ موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
، "حساب المواطن": إيداع 1.9 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر أكتوبر ،
المصدر : الخليج 365
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