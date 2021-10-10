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كثّفت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صامطة- أمس، أعمالها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف، أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة؛ مبينًا أن البلدية ستواصل جهودها بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، خلال وجود فِرَق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية عبر الهاتف 940.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:30 PM
قالت: عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثّرت عليها السيولأمانة جازان تكثّف جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها صامطة
كثّفت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة صامطة- أمس، أعمالها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، عبر نزح المياه وإزالة الأتربة وإصلاح المسارات التي أثرت عليها السيول.
وأوضح رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف، أن البلدية استنفرت إمكاناتها كافة لمواجهة هطول الأمطار التي تركزت بغزارة على المحافظة؛ مبينًا أن البلدية ستواصل جهودها بمشاركة الجهات ذات العلاقة والتعامل الفوري مع عملية تصريف مياه الأمطار للمواقع المخدومة من خلال شبكات تصريف مياه الأمطار، خلال وجود فِرَق المتابعة الميدانية التي تباشر بنزح المياه، إلى جانب الإشراف على مجاري الأودية؛ داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية عبر الهاتف 940.
، أمانة جازان تكثّف جهودها في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها صامطة ،
المصدر : الخليج 365
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