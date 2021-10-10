، هيئة تقويم التعليم والتدريب تعتمد 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجاً أكاديمياً ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الربع الثالث من عام 2021م لرفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما

اعتمدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي 67 مؤسسة تعليمية وبرنامجاً أكاديمياً، وذلك خلال الربع الثالث من عام2021م، واشتملت على 6 مؤسسات تعليمية حكومية وأهلية، و61 برنامجاً أكاديمياً في درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

ومنحت الهيئة شهادات اعتماد مؤسسي مشروط لكل من جامعة الحدود الشمالية، وكليات الرؤية بالرياض، وجامعة جدة، وكليات الأصالة، والجامعة العربية المفتوحة، وقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع، كما وافقت الهيئة على تحويل اعتماد جامعة أم القرى وجامعة حائل وجامعة الأمير محمد بن فهد من اعتماد مشروط إلى اعتماد كامل، إضافة إلى تحويل اعتماد برنامج المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية بجامعة الملك سعود، وبرنامج التغذية الإكلينيكية بجامعة الملك عبدالعزيز إلى اعتماد كامل بعد استيفاء شروط الاعتماد.

وحصلت جامعة الأعمال والتكنولوجيا على اعتماد الهيئة في عشرة برامج أكاديمية للبكالوريوس في المالية، والمحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، والهندسة الصناعية والهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وهندسة البرمجيات، وإدارة سلسلة التوريد والتسويق والتصميم الابتكاري للإعلان، كما اعتُمدت تسعة برامج أكاديمية بجامعة القصيم في درجة البكالوريوس لبرامج الدراسات الإسلامية، والتمريض، ودكتوراه علاج طبيعي، واعتُمدت في الماجستير برامج القرآن وعلومه، وعلم النفس التربوي، وأصول الفقه والسنة وعلومها، والعقيدة والمذاهب المعاصرة، والدكتوراه في الفقه المقارن.

واعتمدت الهيئة تسعة برامج بدرجة البكالوريوس في جامعة نجران، شملت برامج الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، والعلوم الإشعاعية، إضافة إلى العلاج الطبيعي والطب والجراحة والشريعة وأصول الدين.

وحصلت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على اعتماد لبرامج الإدارة، والمحاسبة، والاقتصاد، والفنون البصرية، كما اعتمدت الهيئة ثلاثة برامج بكالوريوس بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تضمّنت التخطيط الحضري والإقليمي، وهندسة العمارة الداخلية، وعمارة البيئة، وبرنامج للدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي، فيما حصلت جامعة الملك خالد على الاعتماد في ثلاثة برامج للبكالوريوس في أصول الدين والشريعة، ودكتور صيدلي، وثلاثة برامج بجامعة الملك فيصل في المحاسبة، والرياضيات، والكيمياء، وكذلك ثلاثة برامج بجامعة أم القرى في الشريعة، والطفولة المبكرة، والأنظمة، وبرنامج بجامعة جازان في التمريض، إضافة إلى ثلاثة برامج بجامعة دار العلوم في إدارة الموارد البشرية، والتسويق، والإدارة المالية والبنوك، وفي جامعة المجمعة حصل برنامجان على الاعتماد الأكاديمي، هما علوم الحاسب الآلي، وتقنية الأجهزة الطبية، وبجامعة الملك سعود في درجة البكالوريوس حصل برنامج دكتور بصريات على الاعتماد الأكاديمي، وفي درجة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية كذلك، واُعتمد في جامعة الطائف برنامجا اللغة الإنجليزية وعلوم المختبرات الإكلينيكية في درجة البكالوريوس.

كما اعتمدت الهيئة برنامج البكالوريوس في جراحة الأسنان بجامعة الجوف، وكذلك برنامج الطب والجراحة بجامعة الفيصل، وعلوم المختبرات الإكلينيكية بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وبرنامج الطب والجراحة برابغ في جامعة الملك عبد العزيز، فيما اعتمد برنامج التاريخ والحضارة في درجة البكالوريوس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبرنامج التصميم بجامعة عفت، فيما لم تحصل ثلاثة برامج على الاعتماد البرامجي من الهيئة.

يذكر أن الهيئة، ووفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، تسعى للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد الأكاديمي للجامعات، ويعد الاعتماد الأكاديمي إحدى الأدوات الرئيسة للارتقاء بجودة الأداء وجودة المخرجات، ورفع الكفاءة والفاعلية، ويعزز الثقة بمخرجات مؤسسات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي، ويسهم في تحسين ترتيب جامعات المملكة على المستوى العالمي، وإعداد المواطن المنافس عالمياً.

ويُعدُّ المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد" أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى دعم جودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وتقويمها، واعتمادها، من خلال نظام وإجراءات تتسم بالموضوعية والشفافية، وصولاً إلى تعزيز مكانة مخرجات المؤسسات والبرامج التعليمية في المملكة محلياً ودولياً.