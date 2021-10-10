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لقي 16 شخصاً مصرعهم وأُصيب 7 آخرون في تحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأحد.
وحسب وسائل إعلام روسية، أكّدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نُقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جداً".
ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.
وتحطمت طائرة من طراز L410 فور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك- شرقي تتارستان، وعلى متنها طيّاران و21 مظلياً من النادي المحلي.
وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طيّارَي الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.
يُذكر أن L410 طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية، وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري لهذه الطائرات عام 1973.
وصُنعت الطائرة التي تحطمت اليوم في تتارسان، عام 1987.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 12:25 PM
كانت تقل فريقاً من المظليين في تتارستانالضحايا 23 شخصاً.. شاهد اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة روسية
لقي 16 شخصاً مصرعهم وأُصيب 7 آخرون في تحطم طائرة تقل مجموعة من المظليين في جمهورية تتارستان الروسية اليوم الأحد.
وحسب وسائل إعلام روسية، أكّدت وزارة الصحة في تتارستان أن المصابين السبعة نُقلوا إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، مضيفة أن حالة أحدهم "خطيرة جداً".
ويواصل رجال الطوارئ عملية البحث وانتشال ضحايا الكارثة.
وتحطمت طائرة من طراز L410 فور إقلاعها من مطار قرب مدينة مينزيلينسك- شرقي تتارستان، وعلى متنها طيّاران و21 مظلياً من النادي المحلي.
وذكرت وكالة "نوفوستي" نقلاً عن مصادرها أنه حسب المعطيات الأولية، لقي كلا طيّارَي الطائرة المنكوبة مصرعهما في الكارثة.
يُذكر أن L410 طائرة ذات محركين تستخدم في الخطوط الجوية الإقليمية، وقامت بتصميمها شركة Let التشيكوسلوفاكية في أواخر الستينيات، وبدأ التشغيل التجاري لهذه الطائرات عام 1973.
وصُنعت الطائرة التي تحطمت اليوم في تتارسان، عام 1987.
، الضحايا 23 شخصاً.. شاهد اللقطات الأولى من مكان سقوط طائرة روسية ،
المصدر : الخليج 365
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