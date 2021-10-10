شكرا لقرائتكم خبر عن صحة جدة.. 1.5 مليار دولار سنوياً للوقاية من "السعار" في آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي محاضرة توعوية في اليوم العالمي لداء الكلب ( السعار ) ، والتي شارك فيها مكتب الوزارة بمحافظة جدة ممثل بقسم الثروة الحيوانية وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة .

واوضح مدير ادارة نواقل المرض والامراض المشتركة بالصحه العامة بجدة الدكتور علي بن أحمد الزهراني إلى أهمية توعية المجتمع وتثقيفهم بخطورة الإصابة بداء الكلب وطرق الوقاية الصحيحة حيث تعد تكلفة الوقاية بعد التعرض للفيروس هي الأعلى في اسيا كما تشير الإحصائيات وتصل التقديرات إلى 1.5 مليار دولار أمريكي سنويا.

وتناول الدكتور هايل بن محمد قدسي نائب مدير ادارة نواقل المرض والامراض المشتركة بصحة جدة في

المحاضرة شرحاً مفصلاً عن مرض “السعار” ومسبباته وأثاره على الفرد والمجتمع من النواحي الصحية والاقتصادية وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره وطرق العلاج المتبعة في وقتنا الراهن.

وتناول الدكتور سمير محمد علي دور وزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة نواقل الأمراض والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان خصوصا في مرض داء الكلب ( السعار ) .

وتم استعراض الإطار الاستراتيجي للقضاء على داء الكلب (السعار) الذي يصيب الإنسان في المملكة والذي تم إعداده في ظل جهود مشتركة بين الجهات المعنية ، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، لزيادة الوعي حول مخاطر داء الكلب وتعبئة الجهود لاستئصال المرض ،حيث يتطلب هذا بذل جهود من قبل جميع الجهات الفاعلة في الشراكة متعددة القطاعات من أجل تحقيق هذا الهدف.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة المهندس عادل بن مطلق الشيخ بأن هذه المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف مربي الماشية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع الحيوانات المصابة.

ويعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية، وينتقل عن طريق الحيوانات الثديية، مثل القرود، والثعالب، والقطط، ولكن تعتبر الكلاب الأكثر شيوعًا، وهو مرض قاتل للمصاب بمجرد ظهور العلامات والأعراض، هو ينتقل من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان ولكنه لا ينتقل من الإنسان للإنسان .

وينتقل داء الكلب عن طريق العض وإحداث جرح، أو عن طريق جرح سابق مفتوح في جلد المصاب، حيث يهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي، ومن ثم ينتقل إلى جميع أجزاء الجسم.

واختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم بهذا الخصوص.