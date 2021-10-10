شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 5 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المسفلة وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وبمشاركة الدوريات الأمنية، حملة على المنشآت في حي النكاسة العشوائي، وسوق الخالدية العشوائي، وحارة الأشراف، وحوش بكر، حيث أسفرت الجولات عن مصادرة 5 أطنان من اللحوم مجهولة المصدر، وإتلاف 4 أطنان من الخضار والفواكه رصدت لدى الباعة الجائلين المخالفين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 50 قطعة من الأدوات والبراميل المستخدمة في عملية غسيل السيارات.

كما نفّذت بلدية المسفلة الفرعية حملة رقابية على الورش في حي المنصور ضمن نطاق البلدية الإشرافي،التي نتج عنها إغلاق (5) ورش مخالفة تعمل بدون تصاريح نظامية، إضافة إلى إغلاق حوش شعبي تديره عمالة مخالفة تقوم بإصلاح السيارات بداخله بطرق عشوائية وفي بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات المطلوبة، مشيرةً إلى مصادرة 20 طناً من قطع ومعدات السيارات، وإغلاق الموقع فوراً.

من جانبٍ آخر أزالت بلدية العزيزية الفرعية 27 لوحةً إعلانيةً مشوهةً للمظهر العام ضِمن النطاق الإشرافي للبلدية، شملت لوحات إعلانية وإرشادية مخالفة متفاوتة الأحجام والمقاسات في الشوارع والطرق الرئيسة.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة سعيها إلى تكثيف الرقابة من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية التي تقوم بها البلديات الفرعية على المحلات الغذائية والتجارية وعلى الباعة الجائلين؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية المطلوبة، وأنها تعمل جاهدة على معالجة التشوه البصري، داعية إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.