شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد "غازي حفظي" سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كوسوفا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا فيصل بن غازي حفظي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية كوسوفا، لفخامة السيدة فيوسا أوسماني، رئيسة جمهورية كوسوفا.

ونقل السفير حفظي، خلال الاستقبال لفخامتها، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله، فيما حمّلته فخامتها، تحياتها لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وعبرت رئيس جمهورية كوسوفا، عن امتنانها وتقديرها للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، وتطلع بلادها إلى العمل المشترك وتعزيز وتطوير أواصر التعاون في مختلف المجالات.