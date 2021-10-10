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نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ، قولها إن طائرة من طراز إل- 410، تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة سبعة.
وقالت وزارة الطوارئ: إن الطائرة كانت تُقل مجموعة من هواة القفز بالمظلات. وأضافت أنه جرى انتشال سبعة أحياء، والطائرة من طراز ليت إل- 410 تربوليت، وهي طائرة نقل قصيرة المدى بمحركين.
وتحسنت معايير سلامة الطيران في روسيا في السنوات القليلة الماضية؛ لكن الحوادث ليست نادرة خاصة في الرحلات التي تقوم بها طائرات قديمة في مناطق نائية.
وتحطمت طائرة نقل قديمة من طراز أنتونوف- 26 في أقصى شرق روسيا الشهر الماضي؛ مما أسفر عن مقتل ستة، وتوفي 28 شخصًا كانوا على متن طائرة من نفس الطراز ذي المحركين تحطمت في كامشاتكا في يوليو.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 11:51 AM
كانت تُقِل مجموعة من هواة القفز بالمظلات.. انتشال 7 أحياءتحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومقتل 16 شخصًا
نقلت وكالة الإعلام الروسية عن خدمات الطوارئ، قولها إن طائرة من طراز إل- 410، تحطمت بالقرب من مدينة بمنطقة تتارستان اليوم الأحد؛ مما أسفر عن مقتل 16 شخصًا وإصابة سبعة.
وقالت وزارة الطوارئ: إن الطائرة كانت تُقل مجموعة من هواة القفز بالمظلات. وأضافت أنه جرى انتشال سبعة أحياء، والطائرة من طراز ليت إل- 410 تربوليت، وهي طائرة نقل قصيرة المدى بمحركين.
وتحسنت معايير سلامة الطيران في روسيا في السنوات القليلة الماضية؛ لكن الحوادث ليست نادرة خاصة في الرحلات التي تقوم بها طائرات قديمة في مناطق نائية.
وتحطمت طائرة نقل قديمة من طراز أنتونوف- 26 في أقصى شرق روسيا الشهر الماضي؛ مما أسفر عن مقتل ستة، وتوفي 28 شخصًا كانوا على متن طائرة من نفس الطراز ذي المحركين تحطمت في كامشاتكا في يوليو.
، تحطم طائرة ركاب روسية في تتارستان ومقتل 16 شخصًا ،
المصدر : الخليج 365
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