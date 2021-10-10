اخبار السعوديه

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

محمد بن مسعود - الدمام - بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن بكل اتجاه

افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله المشروع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ ومسؤولو الأمانة.

واستمع إلى شرح من المهندس الشرعان؛ عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة -مسار في كل اتجاه- ليصل العرض الكلي للطريق لأكثر من 39 متراً، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً.

ونوّه أمير منطقة الجوف، بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات للمواطنين، موجهاً مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدّد دون تأخير، ووفق أفضل المواصفات.

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 11:42 AM

بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن بكل اتجاه

أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال
وكالة الأنباء السعودية (واس)

افتتح الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، مشروع جسر الملك خالد في مدينة سكاكا، بتكلفة تجاوزت 32 مليون ريال.

وكان في استقباله لدى وصوله المشروع أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ ومسؤولو الأمانة.

واستمع إلى شرح من المهندس الشرعان؛ عن المشروع الواقع على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك سلمان بطول 705 أمتار وعرض 17.22 متر، ويشتمل على مسارَيْن للطريق في كل اتجاه، وطريق خدمة -مسار في كل اتجاه- ليصل العرض الكلي للطريق لأكثر من 39 متراً، ويمتد المشروع بطول كيلو و35 متراً.

ونوّه أمير منطقة الجوف، بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدمات للمواطنين، موجهاً مسؤولي الأمانة بمضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات في وقتها المحدّد دون تأخير، ووفق أفضل المواصفات.

الكلمات المفتاحية

، أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يفتتح جسر الملك خالد في سكاكا بتكلفة 32 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا