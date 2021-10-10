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نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطارٍ رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً.
فيما أصدر المركز تنبيهاً آخر يتضمن -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، يشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 10:49 AM
مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتؤثر في محافظات عدةيوم ماطر في الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطارٍ رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية على مدينة الباحة ومحافظات: القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- إلى الساعة الثامنة مساءً.
فيما أصدر المركز تنبيهاً آخر يتضمن -بمشيئة الله- تكوُّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، يشمل محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها، ويستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
، يوم ماطر في الباحة.. و"الأرصاد": حالة تستمر حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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