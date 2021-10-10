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«الأمن العام» تستعرض الجهود الأمنية في الحدّ من الكوارث بمعرض «إكسبو 2020 دبي»

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الرياض - محمد عبدالله - استعرضت مديرية الأمن العام الجهود الأمنية التي تقوم بها في الحد من الكوارث والأزمات.

 جاء ذلك ضمن مشاركة وزارة الداخلية في جناح الأمانة العامة لدول في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقدم مدير شعبة الأمن السياحي بإدارة الضبط الوقائي بشؤون الأمن بالأمن العام في المملكة المقدم الدكتور عبدالله آل ردعان، ورقة عمل تناولت الإجراءات المتخذة للحد من الكوارث، إقليميًا وخارجيًا، ودور المملكة والأمن العام في مجابهتها، بما في ذلك تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية في ظل أزمة جائحة فيروس (كوفيد - 19).

وتطرق المقدم آل ردعان إلى التجارب الناجحة لدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الكوارث والأزمات داخليًا وإقليميًا، ومد يد العون للدول التي تعرضت لأزمات بشتى أنواعها، مؤكدًا أن التنسيق الأمني العالي عند وقوع الكوارث أسهم في تقليل أضرارها ورفع مستوى الأمن في حالات الطوارئ بين دول الخليج كافة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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