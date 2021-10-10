ضبط مواطن تحرش بامرأة في مكان عام ونشر الواقعة بمنصات التواصل

الرياض - محمد عبدالله - ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الثاني من العمر تحرش لفظيًا بأمرأة في أحد الأماكن العامة بما يتنافى مع الآداب العامة، ونشر الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديـس، بأنه إشارة إلى ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة فـي أحد الأماكن العامة للتحرش من شخص، بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، وتوثيقه ذلك ونشره، فقد أسفرت المتابعـة الأمنية بالتنسيق مع شرطة منطقة عسير عن تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة.