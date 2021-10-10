منع صعود الطائرات بالمملكة لمن لم يتلق جرعتي لقاح كورونا بداية من اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ اليوم الأحد، سريان منع صعود الطائرات في المملكة لمن لم يتلق جرعتي لقاح كورونا.

يأتي ذلك وفق تعليمات الهيئة العامة للطيران المدني، لشركات الطيران، بشأن اشتراط التحصين بجرعتين من لقاح كوفيد-19 قبل الصعود إلى الطائرة على الرحلات الداخلية.

وأكدت هيئة الطيران المدني أن هذا الإجراء لن يطبق على الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق «توكلنا».

كانت الهيئة العامة للطيران المدني، أصدرت تعليماتها لشركات الطيران، بشأن السماح لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في القطاع التعليمي بالسفر مباشرة من الدول المعلق القدوم منها إلى المملكة.

وأوضحت، أن من يشملهم القرار هم أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم بالجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهد التدريب، وطلاب المنح.

ونوهت بأن الحجر المؤسسي يطبق على تلك الفئات، ويشمل مرافقـيهم وعوائلهم، كما يستثنى من الحجر الصحي المؤسسي كل من تلقى جرعة واحدة أو استكمل جرعات اللقاحات داخل المملكة.

اقرأ أيضا

بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين لدخول عدد من الأماكن والأنشطة.. اليوم