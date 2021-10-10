طقس السعودية اليوم.. أمطار مصحوبة برياح نشطة على 5 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، في تقريره عن طقس السعودية اليوم أنَّ هناك نحو5 مناطق في المملكة من المتوقع أن تتعرَّض إلى سحب رعدية ممطرة.

وتوقعت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني في تقريرها عن طقس السعودية اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تؤدي الى جريان السيول على منطقة جازان وأجزاء من منطقة عسير.

في حين لا تزال الفرصة مُهيَّأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات منطقتي الباحة ومكة المكرمة قد تمتدّ إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية وتمتد على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، وفقًا لتقرير الأرصاد عن طقس السعودية اليوم.

ولم يستبعد المركز الوطني للأرصاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية .

طقس مكة والمدينة وجازان

وأضافت الأرصاد عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن منطقة جازان «الدرب، وبيش»، تشهد سحبا رعدية ممطرة بدءا من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة الثامنة مساء.

أما منطقة عسير «البرك»، فتشهد حالة جوية مماثلة تبدأ الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء، وهي ذات الحالة التي تشهدها منطقة الباحة «الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة»، في التوقيت نفسه، وفقا للأرصاد.

و تتعرض منطقة المدينة المنورة «المسيجيد، وادي الفرع ، الفقرة» إلى سحب رعدية ممطرة، ورياح تؤدي إلى تدن بمدى الرؤية الأفقية.

وتشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة، المويه، رنية»، رياحًا مثيرة للأتربة بدءا من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، وهي ذات الحالة التي تشهدها منطقة نجران «خباش، شرورة، نجران» في ذات التوقيت.

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