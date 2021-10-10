الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبد العزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

جاء هذا في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) في تغريدة على حسابها في موقع تويتر.

وقال البيان: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود".

​وأوضح أنه "سيصلى عليه ــ إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

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