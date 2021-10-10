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المملكة السعودية تشترط التحصين بجرعتين لدخول المنشآت واستخدام النقل العام

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم بدءا من الأحد تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول عدد من الأماكن.

 

وأوضحت أنه بدءا من اليوم: "يشترط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام".

 

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت، السبت، اقتصار منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة بداية من اليوم الأحد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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