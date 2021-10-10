، هل هناك تقصير؟ شاهد كيف يبدأ مسؤول صحي يومه مع المراجعين بوادي الفرع ،

محمد بن مسعود - الدمام - يضع صوب عينيه جميع العيادات الخارجية والمختبر والأشعة بمستشفى المحافظة

وجّه مدير القطاع الصحي بوادي الفرع ومدير مستشفاها، مرزوق الشلاحي، رسالة إلى المراجعين في العيادات الخارجية للمستشفى، قال فيها: "هل هناك تقصير معين في المستشفى وجميع العيادات الخارجية والمختبر والأشعة؟

هكذا يبدأ يومَه مديرُ القطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع، مع مراجعي مستشفيات ومراكز القطاع الصحي؛ من أجل تقديم خدمة أفضل لمراجعي العيادات الخارجية.

يُذكر أن قطاع وادي الفرع الصحي يحتضن مستشفى الحمنة العام، ومستشفى وادي الفرع، والعديد من المراكز الصحية؛ حيث يخدم طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.