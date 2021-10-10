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وجّه مدير القطاع الصحي بوادي الفرع ومدير مستشفاها، مرزوق الشلاحي، رسالة إلى المراجعين في العيادات الخارجية للمستشفى، قال فيها: "هل هناك تقصير معين في المستشفى وجميع العيادات الخارجية والمختبر والأشعة؟
هكذا يبدأ يومَه مديرُ القطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع، مع مراجعي مستشفيات ومراكز القطاع الصحي؛ من أجل تقديم خدمة أفضل لمراجعي العيادات الخارجية.
يُذكر أن قطاع وادي الفرع الصحي يحتضن مستشفى الحمنة العام، ومستشفى وادي الفرع، والعديد من المراكز الصحية؛ حيث يخدم طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 09:41 AM
يضع صوب عينيه جميع العيادات الخارجية والمختبر والأشعة بمستشفى المحافظةهل هناك تقصير؟ شاهد كيف يبدأ مسؤول صحي يومه مع المراجعين بوادي الفرع
وجّه مدير القطاع الصحي بوادي الفرع ومدير مستشفاها، مرزوق الشلاحي، رسالة إلى المراجعين في العيادات الخارجية للمستشفى، قال فيها: "هل هناك تقصير معين في المستشفى وجميع العيادات الخارجية والمختبر والأشعة؟
هكذا يبدأ يومَه مديرُ القطاع الصحي بمحافظة وادي الفرع، مع مراجعي مستشفيات ومراكز القطاع الصحي؛ من أجل تقديم خدمة أفضل لمراجعي العيادات الخارجية.
يُذكر أن قطاع وادي الفرع الصحي يحتضن مستشفى الحمنة العام، ومستشفى وادي الفرع، والعديد من المراكز الصحية؛ حيث يخدم طريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
، هل هناك تقصير؟ شاهد كيف يبدأ مسؤول صحي يومه مع المراجعين بوادي الفرع ،
المصدر : الخليج 365
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